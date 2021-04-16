Российская IТ-фирма Positive Technologies назвала безосновательными санкции США против нее

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская компания Positive Technologies, подпавшая в четверг под американские санкции, отвергает "безосновательные обвинения" Минфина США. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе фирмы.

Минфин США ранее включил в санкционные списки шесть российских технологических компаний и организаций, в том числе Positive Technologies, обвиняя их в связях с российскими спецслужбами.

"Мы как компания отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес Министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что геополитика не должна быть преградой технологическому развитию общества, и заверили, что будут продолжать "обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире". "Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками", - заверили в Positive Technologies.

В пресс-службе также отметили, что компания придерживается "принципов максимальной открытости на всех уровнях своей деятельности: от исследовательской до коммерческой, включая финансовую отчетность".

Об уязвимостях, выявлением которых занимаются исследователи Positive Technologies, сообщается производителям программного обеспечения "в рамках политики ответственного разглашения", и подробности не предаются огласке до выпуска соответствующего обновления, добавили в компании.

О компании

Positive Technologies работает в сфере информационной безопасности с 2003 года. Ее клиентами являются более 2 000 компаний в 30 странах. Сейчас в ее штате работают более 1 100 сотрудников, а выручка по РСБУ по итогам прошлого года составила 5,6 млрд рублей (на 55% больше, чем в 2019 году).