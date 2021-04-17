В Fitch заявили, что суверенный рейтинг России устойчив к последним санкциям США

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, так как риски введения ограничений уже заложены в рейтинг и соотносятся с прогнозом. Об этом говорится на сайте агентства.

РФ примет меры в ответ на санкции США, но действия против бизнеса придержит "про запас"

Также агентство подчеркивает, что санкционные риски останутся высокими при администрации Байдена. При этом, как отмечают аналитики, низкий уровень дефицита бюджета, низкий государственный долг, значительные бюджетные активы и большие валютные резервы поддерживают способность России противостоять санкциям. Тем не менее, они могут негативно повлиять на настроения инвесторов, сообщает Fitch.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.