Компания HETERO намерена выпускать в Индии до 7 млн доз "Спутника V" в месяц

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 17 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Индии HETERO Biopharma намерена выйти на производство не менее 7 млн доз российской вакцины "Спутник V" в Индии уже через три месяца. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС директор по маркетингу этой фирмы Мурали Кришна Редди Бхимиредди.

"На данный момент мы рассчитываем, что через три месяца выйдем на большую мощность производства. Первоначально мы запустим производство 2,5 млн доз вакцины в месяц. Затем мы увеличим выпуск до 7 млн доз в месяц", - сказал собеседник агентства. Производство будет начато "в скором времени", заверил он.

Директор по маркетингу компании отметил, что с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект, заключено соглашение о производстве вакцины и для других стран. "Так что мы будем работать и для мирового рынка, и для себя", - сказал он.

Редди Бхимиредди счел пока преждевременным говорить о стоимости этого препарата в Индии и на мировом рынке. "Пока мы не комментируем это" - сказал он.

Высокая эффективность

По словам Редди Бхимиредди, HETERO Biopharma уверена, что российский препарат имеет высокую эффективность и в Индии "будет работать хорошо".

"Мы доверяем технологии, которую разработала компания Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - прим. ТАСС). Мы сотрудничаем в России долгое время, и мы знаем институт Гамалеи уже на протяжении долгого времени как заслуживающий доверия. И поэтому мы уверены, что эта вакцина будет хорошо работать. И поэтому мы начали переговоры с РФПИ", - сказал он.

Проект курирует РФПИ. Собеседник агентства отметил, что у HETERO также есть производственная площадка в России, и потому компания давно знает о высокой репутации института Гамалеи. Отвечая на вопрос, заинтересовалась ли компания другими российскими вакцинами, Редди Бхимиредди сказал: "Мы уверены, что "Спутник V" работает прекрасно, у него фантастическая эффективность. И я не думаю, что нам следует рассматривать другую альтернативу, если "Спутник" работает хорошо".

Нехватка вакцин

Кроме того, Редди Бхимиредди отметил, что в Индии в последнее время наблюдается нехватка вакцин от нового коронавируса, поэтому российский препарат "Спутник V" очень важен для страны.

"В Индии во время новой большой вспышки пандемии люди ждут своей очереди, чтобы привиться, и в стране отмечается нехватка препаратов для вакцинации. Для Индии и ее населения получить третью вакцину очень важно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что индийское население не испытывает настороженности по отношению к российской вакцине. "Вакцина "Спутник V" была одобрена по всему миру, 60 странами. Поэтому, мы уверены, что никто не будет сомневаться в том, прививаться ли вакциной "Спутник V" в Индии. Мы считаем, что индийское население примет русскую вакцину", - сказал Редди Бхимиредди.

Вакцины из США в Индии

Редди Бхимиредди считает, что американские вакцины против коронавирусной инфекции Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson не смогут быстро составить конкуренцию российскому препарату "Спутник V".

"Мы знаем, что американские вакцины могут прийти в Индию. Но пока ни Pfizer, ни Moderna и другие не пришли в Индию. Пока в Индии доступны только препарат от AstraZeneca и индийский Covaxin. А теперь у нас еще будет и "Спутник V", и я не думаю, что мы увидим американские вакцины в Индии очень скоро", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что одобрение иностранных вакцин и начало процесса их производства в Индии могут потребовать времени. Отвечая на вопрос о том, почему столь долгое время индийские власти тянули с разрешением на допуск в Индию российской вакцине - запрос был подан еще в феврале, - Редди Бхимиредди ответил, что разрешение, по его мнению, было дано относительно быстро.

"В мире одобрение новой вакцины - непростой процесс. И на этом фоне я не думаю, что индийские власти тянули с одобрением. В этом нет никакой политики. Учитывая большой общественный интерес к этой теме, одобрение для "Спутника V" было получено так быстро, как это возможно", - указал он.

Собеседник агентства добавил, что главное сегодня - это обеспечить каждого индийца вакциной, причем так скоро, как это возможно. "Это то, к чему мы стремимся. Я уверен, что вакцинация - единственный путь, чтобы остановить пандемию", - сказал Редди Бхимиредди.

Возможности вакцинации

Он ответил, что пока невозможно точно сказать, сколько времени потребуется на то, чтобы остановить в Индии пандемию коронавирусной инфекции.

"Трудно сказать, сколько нужно привить для победы над пандемией в Индии и сколько времени это займет. Привить более 1,2 млрд населения - это непросто сделать в короткое время. И мы полагаем, что "Спутник V" теперь тоже расширит возможности вакцинации", - сказал собеседник агентства.

Он высоко оценил помощь Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в подготовке к выпуску вакцины в Индии. "Мы связались с РФПИ и мы получили очень четкий и быстрый ответ, который позволил начать быстро этот проект. И мы рассчитываем на такую же поддержку от РФПИ и в дальнейшем", - сказал Редди Бхимиредди.

12 апреля Генеральный контролер лекарств Индии одобрил применение российской вакцины "Спутник V" в стране. Российская вакцина стала третьей разрешенной для применения в Индии. Прививки в стране делаются двумя вакцинами: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin индийской компании Bharat Biotech. HETERO - одна крупнейших индийских компаний, которые будут производить российский препарат. Как ранее сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, у фонда есть договоренности более чем с пятью индийскими компаниями, которые будут выпускать "Спутник V".

Новая волна коронавирусной инфекции

В Индии отмечается новая мощная волна заражения коронавирусом. Суточный прирост числа инфицированных за минувшие сутки составил 234 692. Как сообщило в субботу на официальном сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, общее количество заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 14 526 609.

При этом на фоне роста числа заразившихся штаты страны сообщают о сокращении запасов вакцины. Ранее сообщалось о закрытии ряда пунктов вакцинации из-за нехватки препаратов в штате Махараштра. В пятницу власти штата Андхра-Прадеш обратились с письмом к премьер-министру Нарендре Моди, в котором сообщили, что "запасы вакцин в штате полностью закончились".