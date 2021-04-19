В России снизилась доля отказов микрофинансовых организаций в займах до 75%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доля отказов российских микрофинансовых организаций (МФО) выдавать займы клиентам по итогам I квартала снизилась до 75%, в период режима самоизоляции показатель достигал 80-85%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Среди причин отказов самой распространенной является нестабильная платежеспособность заемщиков, затем следуют недостаточное качество кредитной истории для прохождения скоринга и наличие уже открытых обязательств, говорится в материале.

По данным организации, 20% клиентов МФО сообщили, что их доходы приблизились к докризисным показателям; 60% сказали, что их уровень вырос по сравнению с периодом самоизоляции, однако ниже, чем ранее; 10% признали снижение доходов. При этом, согласно статистике, только каждый третий заемщик МФО может подтвердить свой доход, говорится в материале.

"Пандемийный год стал стрессовым для рынка: за долгое время кредиторы оказались в ситуации, когда не готовы удовлетворить спрос населения на свои услуги, - комментирует управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. - Если кредиторы и в будущем продолжат соблюдать строгую политику оценки заемщиков, мы сможем увидеть существенный рост качества портфеля и самих заемщиков".

Одним из главных опасений прошлого года стал риск массового выхода на просрочку граждан по ранее взятым обязательствам, однако сейчас видно ,что данного сценария удалось избежать, отмечает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. "Одной из основных причин стала именно политика финансовых организаций - сокращение суммы ссуды и увеличение доли отказов тем клиентам, в чьей платежеспособности есть сомнения", - поясняет эксперт.