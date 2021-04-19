Эксперты возложили ответственность за контейнерный кризис на Северную Америку

КОПЕНГАГЕН, 19 апреля. /ТАСС/. Причины острого дефицита порожнего контейнерного оборудования, от которого страдает вся мировая индустрия контейнерных перевозок, заключаются в сравнительно низкой эффективности терминальных операций в портах Северной Америки, сообщает Splash со ссылкой на датское аналитическое агентство Sea-Intelligence.

Согласно выводам нового исследования Sea-Intelligence, значительно меньшая скорость обработки контейнеровозов в портах Северной Америки уже давно считается основной причиной нехватки порожних контейнеров в Азии, но эта проблема никогда еще не принимала таких масштабов, как сейчас.

По данным Sea-Intelligence, до пандемии необходимость переброски порожних контейнеров в Азию была на 40-45% обусловлена структурными проблемами в Северной Америке. Сильнейшая волатильность на начальном этапе коронакризиса усугубила эту проблему, и теперь, по оценкам аналитика, 55-60% дисбаланса оборудования в Азии лежат на североамериканских портах.

Выступая на конференции TPM21 - ключевом отраслевом форуме года, - глава ONE Джереми Никсон отметил, что производительность терминалов Северной Америки примерно в два раза ниже, чем в Азии, из-за меньшей продолжительности рабочего дня.

Глава океанского дивизиона Maersk Винсент Клерк высказал мнение, что существующий кризис дефицита порожнего оборудования обусловлен в значительной мере долгосрочной недоинвестированностью американских портов.