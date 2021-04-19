S&P оценило влияние санкций США на российскую экономику

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Санкции США не окажут существенного влияния на пополнение бюджета РФ и не подорвут стабильность финансовых рынков России, но сигнализируют о риске появления более жестких ограничений, говорится в комментарии международного рейтингового агентства S&P.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России новые санкции. Минфин США запретил американским инвесторам участвовать в первичных размещениях новых выпусков российских рублевых или нерублевых гособлигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года российскими министерством финансов, Центральным банком или Фондом национального благосостояния.

"Ограничение от 15 апреля на участие финансовых организаций США в первичных аукционах на российские гособлигации, на наш взгляд, не окажет существенного влияния на пополнение бюджета России и не подорвет финансовые рынки России", - говорится в материале.

При этом вероятность введения санкций может повлиять на снижение суверенного рейтинга России. Аналитики видят риски введения новых, более жестких санкций США в ближайшие несколько лет, в том числе в отношении коммерческих банков и государства. Неопределенность в отношении сроков и характера будущих санкций может сдерживать инвестиции в российские компании в среднесрочной перспективе, замедляя экономический рост.

В агентстве добавляют, что потребности России в краткосрочном и среднесрочном финансировании невысоки. Потребности федерального правительства в заимствованиях в 2021 году составляют управляемые 2,3% ВВП. Также потребность в финансировании в этом году может быть еще ниже, учитывая сочетание высоких цен на нефть, восстановления экономики и низкого курса рубля. Сочетание этих факторов позволило федеральному правительству получить небольшой профицит бюджета в первые три месяца 2021 года.