Новые санкции США. В чем именно Вашингтон обвиняет Москву

С первых дней в Белом доме президент США Джо Байден обещал ввести новые санкции против России за ее "злонамеренную деятельность". Об очередных контрмерах стало известно 15 апреля. Разбираемся, за что конкретно Вашингтон пытается наказать Москву.
Взлом SolarWinds
В декабре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в проведении кибератаки на SolarWinds, которую называют крупнейшим в истории хакерским нападением.
Взлом произошел в марте 2020 года, но известно о нем стало лишь в начале декабря. Хакеры внедрили вирус в обновление программного обеспечения Orion, которое затем загрузили около 18 тыс. клиентов SolarWinds. Среди них оказались правительственные учреждения США и более чем 400 крупнейших американских компаний — Cisco Systems, Intel, NVidia, VMware, Belkin, Deloitte и другие.
Это позволило злоумышленникам получить доступ к данным девяти федеральных ведомств страны, в том числе Госдепартамента и Пентагона. Сообщалось, что в руках хакеров оказались даже графики личных встреч американских чиновников.
Согласно заявлению Белого дома, нападение поставило под угрозу 16 тыс. компьютерных систем по всему миру, дав возможность потенциально вывести их из строя.
По данным Associated Press, администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась скрыть истинные масштабы произошедшего. Сам президент считал, что СМИ намеренно преувеличивают проблему.
В конце января 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку" этой кибератаки и возможной причастности России к ее организации. Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что взлом "с высокой долей уверенности" проводили сотрудники Службы внешней разведки РФ, которые выдавали себя за хакерские группировки APT 29, Cozy Bear и The Dukes. При этом власти США так и не представили никаких официальных доказательств.
В Москве не раз отмечали, что не имеют никакого отношения к инциденту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл любые обвинения в причастности российских властей к этому нападению "абсолютно голословными". Многие эксперты указывают, что целью взлома SolarWinds было не нанесение ущерба, а сбор разведывательных данных.
Так, специалист по кибербезопасности и автор книги о "кремлевских хакерах" ("Песчаный червь: новая эра кибервойны и охота на самых опасных хакеров Кремля") Энди Гринберг написал в своей колонке для Wired Magazine, что карательные меры Вашингтона в отношении Москвы могут показаться эффектным политическим решением, но на деле лишь приведут к эскалации киберпротивостояния.
"Какими бы политически заманчивыми ни казались суровые ответные меры, они станут не только лицемерными, но и навредят любым реальным попыткам Кремля контролировать другие, гораздо более безрассудные хакерские атаки", — писал Гринберг.
Вмешательство в выборы 2020 года
В марте 2021 года аппарат директора национальной разведки США распространил доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию во время избирательной кампании 2020 года.
В документе говорилось, что проведение операции санкционировал лично президент России Владимир Путин, стремящийся поддержать переизбрание Дональда Трампа. Согласно отчету американской разведки, Россия старалась распространить ложные и вводящие в заблуждение обвинения против Байдена в американской прессе и среди американских официальных лиц.
После появления этого документа сам Байден пообещал, что российское руководство должно будет "заплатить цену" за попытки вмешательства в выборы.
В Кремле этот доклад называли безосновательным и бездоказательным.
Дмитрий Беляев