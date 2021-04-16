Новые санкции США. В чем именно Вашингтон обвиняет Москву

С первых дней в Белом доме президент США Джо Байден обещал ввести новые санкции против России за ее "злонамеренную деятельность". Об очередных контрмерах стало известно 15 апреля. Разбираемся, за что конкретно Вашингтон пытается наказать Москву. Взлом SolarWinds В декабре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в проведении кибератаки на SolarWinds, которую называют крупнейшим в истории хакерским нападением.

На эту тему Кибератаки на США. Почему страна оказалась так уязвима перед хакерами?

Взлом произошел в марте 2020 года, но известно о нем стало лишь в начале декабря. Хакеры внедрили вирус в обновление программного обеспечения Orion, которое затем загрузили около 18 тыс. клиентов SolarWinds. Среди них оказались правительственные учреждения США и более чем 400 крупнейших американских компаний — Cisco Systems, Intel, NVidia, VMware, Belkin, Deloitte и другие. Это позволило злоумышленникам получить доступ к данным девяти федеральных ведомств страны, в том числе Госдепартамента и Пентагона. Сообщалось, что в руках хакеров оказались даже графики личных встреч американских чиновников. Согласно заявлению Белого дома, нападение поставило под угрозу 16 тыс. компьютерных систем по всему миру, дав возможность потенциально вывести их из строя. По данным Associated Press, администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась скрыть истинные масштабы произошедшего. Сам президент считал, что СМИ намеренно преувеличивают проблему. В конце января 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку" этой кибератаки и возможной причастности России к ее организации. Разведывательное сообщество США пришло к выводу, что взлом "с высокой долей уверенности" проводили сотрудники Службы внешней разведки РФ, которые выдавали себя за хакерские группировки APT 29, Cozy Bear и The Dukes. При этом власти США так и не представили никаких официальных доказательств.

На эту тему "Угроза остается крошечной". Мировые СМИ о новых санкциях США против России