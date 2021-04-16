"Угроза остается крошечной". Мировые СМИ о новых санкциях США против России

15 апреля президент США Джо Байден огласил перечень санкций, которые его страна вводит против России. С июня 2021 года под запрет подпадает покупка американскими финансовыми учреждениями российских государственных долговых обязательств. Наиболее яркие отклики мировой прессы — в материале ТАСС. США The New York Times: "После многих лет, в течение которых Дональд Трамп только бил по рукам, новые шаги (администрации Байдена) нацелены на то, чтобы оказать заметное воздействие на экономику России... Пока угроза остается крошечной. Долг российского правительства, размещенный за пределами страны, составляет $41 млрд, согласно данным российского Центробанка, — это копейки в масштабах глобальной экономики. Для сравнения: Казначейство США выпустило государственные облигации на $274 млрд только за три первых месяца этого года. Даже в незначительной степени угрожая доступу России к глобальным рынкам, администрация Байдена, как представляется, реализует стратегию, аналогичную той, которую США использовали для изоляции Ирана. Одна администрация за другой пытались оказать на Иран давление, чтобы заставить его отказаться от ядерного потенциала и прекратить поддержку мятежников в странах Ближнего Востока за счет уничтожения его связей с глобальной финансовой системой.

Однако изолировать Россию будет гораздо труднее

Введенные в четверг ограничения в отношении российского суверенного долга касаются только американских финансовых институтов, но они могут подтолкнуть крупные международные компании за пределами США к пересмотру рисков, которые несут финансовые операции с российским правительством". The Wall Street Journal: "Санкции часто являются полумерами, но некоторые из ответных действий, о которых объявила в четверг администрация Байдена, будут иметь серьезные последствия. Самым серьезным является запрет для американских финансовых институтов на приобретение новых долговых обязательств, выпущенных Минфином РФ, ЦБ или Фондом национального благосостояния, после 14 июня 2021 года. Исполнительный указ также позволяет правительству США вводить санкции против любого сектора российской экономики, из-за этого фирмы США дважды подумают, прежде чем вести дела в России. Слабость плана состоит в том, что у американских инвесторов по-прежнему будет доступ к долговым ценным бумагам России на вторичном рынке...

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Во вторник во время телефонного разговора с Путиным президент выступил за проведение саммита в другой стране в ближайшие месяцы. Кремль заявил о возможности отказа от предложения Байдена из-за санкций, но не следует верить этому. В свете ухудшения ситуации в российской экономике Путину саммит нужен больше, чем Вашингтону. Байдену не следует соглашаться на встречу, если поведение его российского коллеги не изменится. В мире станет безопаснее, если Вашингтон и Москва поладят. Естественным было бы начать с сотрудничества, направленного против исламского экстремизма или авантюризма Китая. Но для этого нужно, чтобы Россия вела себя как ответственное государство". Politico: "Новые санкции, безусловно, будут встречены одобрением со стороны многих законодателей США от обеих партий, хотя некоторые, скорее всего, скажут, что они являются не слишком далеко идущими. Например, не было рестрикций, направленных на прекращение строительства газопровода "Северный поток — 2" между Россией и Германией, к чему призывали многие демократы и республиканцы". The Washington Post: "Администрация назвала новые санкции "широкомасштабными"...

Однако удар был смягчен. Американским банкам запретили приобретать российские долговые обязательства, но только на первичном рынке. Другие международные инвесторы, вероятно, продолжат покупать российские облигации, зная, что их можно перепродать американским структурам…

Администрация никак не отреагировала на наиболее серьезные обвинения в адрес России: выплату вознаграждений боевикам за убийство американских солдат в Афганистане, а также спонсирование таинственных акустических атак, в результате которых серьезно пострадали американские дипломаты и сотрудники разведслужб в Москве, Гаване и КНР. Официальные лица объяснили это тем, что у них есть лишь "от низкой до средней степени" уверенность в достоверности данных по Афганистану, тогда как глава ЦРУ Уильям Бернс заявил в Конгрессе в среду, что все еще пытается "докопаться до сути" причин, по которым пострадали его сотрудники и дипломаты... Представители Белого дома заявили, что пакет ограничительных мер был тщательно выверен в надежде, что администрация Байдена все еще сможет склонить Путина к сотрудничеству в некоторых областях".

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The Hill: "Решение ввести санкции было принято на фоне попыток Байдена найти тонкий баланс между тем, чтобы демонстративно противостоять президенту России Владимиру Путину и держать открытым канал связи для установления "стабильных и предсказуемых" отношений... США определенно сильнее России в экономическом и политическом отношении на мировой арене. Но имеющийся у Москвы огромный ядерный арсенал, место в Совете Безопасности ООН и влияние на ядерную сделку с Ираном 2015 года делает сотрудничество необходимым. Байден, который назвал Путина "убийцей", ранее пригласил российского коллегу на встречу в третьей стране, но введенные в четверг санкции против суверенного долга РФ, а также высылка дипломатов из США еще больше охлаждают отношения между двумя странами". Foreign Policy: "Меры, предусмотренные исполнительным указом, который закладывает правовую основу для введения дальнейших санкций в отношении широкого спектра российской деятельности, оказались слабее, чем надеялись некоторые в США (а некоторые в России опасались), но оставляют дверь открытой для резкого усиления давления со стороны Соединенных Штатов... Администрация Байдена запретила американским финансовым институтам и предприятиям выкупать рублевые ценные бумаги России. Но она не стала полностью перекрывать кран, она все еще позволяет — пока что — американским банкам проводить операции с российскими займами на вторичном рынке, чем они уже в основном и занимаются". CNN: "Объявление о санкциях продемонстрировало, что администрация Байдена более решительно настроена прямо критиковать вмешательство России в американские дела после того, как чиновники в администрации Трампа вынуждены были проявлять нерешительность из-за неготовности бывшего президента выступать с критикой Москвы. Хакерские атаки со стороны России давно являются проблемой для американского руководства.

Введенные в четверг санкции преследуют цель сдерживания Москвы, однако остается неясным, возымеют ли они соответствующий эффект

Будучи еще кандидатом в президенты, Байден неоднократно подвергал критике Трампа за то, что он не принял меры после того, как ему был представлен доклад о предложении Россией вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане... То, что Байден решил не вводить санкции за эти вознаграждения, вновь демонстрирует, почему нахождение у власти всегда намного сложнее, чем ведение предвыборной кампании, особенно когда дело касается внешней политики". NPR: "Эти санкции были ожидаемы. В администрации Байдена много недовольства по поводу деятельности России. Санкции, высылка дипломатов — все это, скорее всего, направлено на то, чтобы дать понять Москве, что США просто не будут мириться с вмешательством России в выборы и с созданием угроз безопасности... США вводят санкции и параллельно готовятся к саммиту с Путиным. Это прекрасный баланс". Канада CBC: "Санкции посылают России ясный сигнал и призваны послужить сдерживающим фактором, но они наверняка лишь усугубят и без того напряженные отношения между США и Россией. Остается неясным, приведут ли такие действия США к реальным изменениям в поведении России, особенно учитывая, что прошлые американские меры так и не смогли остановить хакерские атаки со стороны РФ". Куба

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Prensa Latina: "Примерно в то же время, когда президент США Джо Байден подписывал новый пакет санкций против России, его госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества с Кремлем. Глава дипломатии США отметил, что страна надеется на построение более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, соответствующих интересам Белого дома. Это могло бы показаться безвкусной шуткой, если бы в политический конфликт не были вовлечены две крупнейшие военные и ядерные державы на планете... Кто мог подумать, что президент США примет пакет мер против России через два дня после приглашения своего коллеги Владимира Путина на личную встречу? Помимо украинского вопроса, в тот день Байден и Путин обсудили возможность улучшения отношений, участия России в климатическом саммите. Казалось, что между двумя странами назревает сближение... Официальный представитель МИД России заявила, что агрессивное поведение (Вашингтона), несомненно, встретит решительный отпор, а реакция на санкции будет неотвратимой. Накануне Захарова отметила, что за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством на планете. Кажется, мы видим новый пример, подтверждающий это". Великобритания Financial Times: "Шаги, направленные против российских долговых обязательств, давно рассматривались как крайняя мера для американской администрации и как веха в санкционном режиме Вашингтона против России". The Daily Telegraph: "Эти действия стали реакцией на предположительное вмешательство в президентские выборы прошлого года, а также ответом на нападения хакеров против федеральных правительственных ведомств в прошлом году. США впервые открыто связали это вторжение с российскими разведывательными службами". The Daily Mail: "Санкции США, которые, предположительно, направлены на то, чтобы послать России четкий решительный сигнал, а также на предотвращение российских кибератак в будущем, объявлены на фоне и без того напряженных отношений между странами". Германия Frankfurter Allgemeine Zeitung: "США стремятся направить России сигнал о том, что не все готовы мириться с ее действиями, но одновременно пытаются не раскручивать сильно спираль эскалации. Идет поиск "золотой середины" в напряженных американо-российских отношениях…

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Если это уступка, которая сделана с целью добиться заявленной Байденом встречи с президентом Путиным, то будет интересно посмотреть, как отреагирует на нее Россия". Франция AFP: "Байден объявил о жестких санкционных мерах финансового характера и высылке дипломатов. Все это рискует сорвать его встречу в верхах с российским президентом Владимиром Путиным". Les Echos: "Запад усиливает санкции против России... НАТО сразу же солидаризировалась с этим витком закручивания гаек. Так же поступил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Все эти меры затрудняют проведение встречи на высшем уровне между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которую предложил американский президент. Совершенно очевидно, что разрядка в отношениях между США и Россией не наступит в ближайшее время". Чехия Lidove noviny:

США могут предпринять по отношению к России и другие шаги, о которых не будут заявлять публично

Ранее представители американской администрации вели дискуссии о том, что в качестве реакции на кибернетическую кампанию, проводимую Москвой, нужно предпринять контратаки. Они не будут заметны для общественности, но о них узнают Путин и его правительство. Однако неясно, повлияют ли новые американские шаги и санкции на Москву, чтобы она пересмотрела свои позиции, тем более что подобные попытки предыдущих администраций в этом направлении не достигли цели". Япония

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