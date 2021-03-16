Кибератаки на США. Почему страна оказалась так уязвима перед хакерами?

В последние месяцы стало известно, что США оказались мишенью двух масштабных хакерских атак, вину за которые в Вашингтоне возложили на российские и китайские правительства. Белый дом обещает наказать виновных и призвать их к ответу, однако за этими угрозами может скрываться неспособность американских властей эффективно выстроить защиту своего внутреннего киберпространства .

С первых дней в Белом доме президент США Джо Байден и его администрация грозятся наказать Россию за якобы проведенные страной кибератаки. В Вашингтоне уверены, что Москва стоит за взломом программного обеспечения Orion компании SolarWinds в марте 2020 года. Причем о самой атаке стало известно только в декабре. За это время хакерам удалось внедрить шпионский вирус в правительственные учреждения США и более чем в 400 крупнейших американских компаний.

По разным оценкам, это стало одним из самых масштабных кибернападений на американскую инфраструктуру за всю историю страны. При этом многие эксперты заявляли, что речь, вероятно, следует вести не о нападении с целью причинения ущерба, а о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательной информации.

Несмотря на заявления Кремля о непричастности властей РФ к каким-либо взломам, в Вашингтоне пообещали использовать "всеобъемлющий набор инструментов", чтобы ответить Москве. По словам американских чиновников, в ход пойдут санкции и другие меры. Это случится, как только специалисты оценят истинный масштаб нанесенного хакерами ущерба.

США также обвиняют в кибератаках Китай

Пока администрация Байдена готовилась ответить на "российскую киберагрессию", США столкнулись с еще одной хакерской атакой. На этот раз киберпреступники использовали неизвестные ранее уязвимости в Outlook Exchange Server, почтовой службе Microsoft, что позволило им получить пароли и доступы к почтовым ящикам десятков тысяч различных организаций по всему миру.

В течение двух месяцев ряд частных компаний США подверглись атаке якобы китайской хакерской группировки, которую в самой корпорации Microsoft назвали Hafnium. По данным компании, Hafnium — это "спонсируемый государством" субъект, который Центр аналитики угроз Microsoft вычислил с помощью собственных "тактик и процедур". Компания назвала группу "высококвалифицированными и опытными исполнителями".

Более того, хакеры опубликовали информацию об уязвимостях в интернете, что только увеличило масштабы ущерба. Взлом затронул государственные и бизнес-учреждения, местные правительства, университеты и прочие организации, которые пользуются продуктами Microsoft Exchange Server. Пострадали также около 40 компаний из России.

Позже Microsoft выпустила патч с обновлением, установить который лично рекомендовали помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ответ на обвинения в причастности к этой атаке в Пекине заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту, и решительно высказались против любых видов кибернападений.

США готовят "контрудары" по системам РФ

Таким образом администрация Байдена намерена отреагировать на инцидент с SolarWinds. Как сообщила на минувшей неделе газета The New York Times, "контрудар" могут нанести в течение ближайших трех недель. В материале издания говорится, что операция вряд ли станет достоянием широкой общественности, но о ней узнают руководство РФ, российская разведка и военные.

"Пожалуй, это самый лучший способ послать России сигнал о том, что есть границы дозволенного, за пересечение которых последует ответ", — заявил изданию помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Что касается ответа хакерам, которых якобы поддерживают в Китае, то и здесь Белый дом намерен принять ответные меры. Для этого Совет безопасности США собрал межведомственную целевую группу, в которую вошли Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), ФБР и другие ведомства. Все они должны провести всестороннее расследование случившегося и определить стратегию дальнейших действий. Это в том числе касается и сбора фактов о причастности ко взлому китайских официальных лиц.

Эксперты призывают США не развязывать кибервойны

Как написал в своей колонке для Wired Magazine эксперт по кибербезопасности и автор книги о "кремлевских хакерах" ("Песчаный червь: новая эра кибервойны и охота на самых опасных хакеров Кремля") Энди Гринберг, карательные меры Вашингтона в отношении Москвы могут показаться эффектным политическим решением, но на деле лишь приведут к эскалации киберпротивостояния.