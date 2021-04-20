Глава Минобороны ФРГ назвала актуальным вопрос о заполняемости "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в очередной раз сказала, что вопрос о будущей заполняемости "Северного потока - 2" еще не решен. Она выступила во вторник на мероприятии в Париже, которое организовано аналитическим центром IFRI и Фондом Конрада Аденауэра.

Остается актуальным вопрос, "будет ли поступать газ и сколько будет поступать", приводит ее слова агентство DPA. По словам министра, над этим сейчас работают юристы.

Ранее министр говорила, что вопрос заполняемости "Северного потока - 2" нужно в будущем увязать с действиями России.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км.