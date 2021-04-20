Минфин: рост НДПИ на нефть покроет половину расходов бюджета от корректировки демпфера

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Расходы бюджета на корректировку демпфера, которые Минфин России оценил в 350 млрд рублей в 2021-2023 годах, будет наполовину (то есть примерно на 175 млрд рублей) покрыты за счет увеличения фискальных сборов с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом журналистам рассказали в Минфине.

"Общий объем расходов бюджета, возникающих при предлагаемой корректировке демпфера, составит 350 млрд рублей за период 2021-2023 годов. В соответствии с достигнутыми договоренностями, примерно половина расходов бюджета будет компенсирована за счет увеличения НДПИ на нефть", - сообщили в министерстве.

В Минфине подчеркнули, что рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний. "Величина компенсации корректировки демпфера отраслью не превысит 1,4% от прогнозной EBITDA за период 2021-2023 годов по пяти крупнейшим вертикально-интегрированным нефтяным компаниям", - добавили в Минфине.

Минфин и Минэнерго России 20 апреля сообщили, что они согласовали параметры законопроекта о корректировке демпфирующего механизма для внутрироссийского топливного рынка. Поправки в налоговый кодекс внесены на рассмотрение в правительство РФ.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что сам механизм заработает с 1 мая 2021 года. Замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнял, что несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, механизм станет распространяться на правоотношения именно с 1 мая.

О демпфере

В настоящий момент топливный рынок регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе, рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, подчеркнули в Минфине.

В текущих макроэкономических условиях из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть правительство приняло решение о донастройке механизма демпфера для удержания розничных цен на топливо в пределах инфляции и поддержания экономики нефтепереработки.