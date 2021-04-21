Группа ММК увеличила чистую прибыль в 3,6 раза

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ММК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I квартала 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее в 3,6 раза, до $477 млн, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA вырос на 64%, до $726 млн, обеспечив маржу EBITDA на уровне 33,2% против 25,8% годом ранее.

Выручка группы ММК в I квартале увеличилась на 27,8%, до $2,185 млрд. Свободный денежный поток вырос на 8,7% и достиг $125 млн.

Капитальные вложения в первом квартале достигли $142 млн - это ниже уровня IV квартала 2020 года на 38%, что обусловлено графиком реализации проектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года капитальные затраты оказались выше на 9,2%.

Общий долг группы по итогам января - марта 2021 года составил $955 млн против $970 млн на конец предыдущего квартала. Чистый долг компании по итогам первого квартала 2021 года составил $145 млн. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,08x, что является одним из самых низких значений среди мировых производителей стали, отмечает ММК.

"В течение первого квартала мы продолжили работы над проектом новой коксовой батареи и подготовку к запуску стана 1700 холодной прокатки. Запуск стана предварительно намечен на май. Реконструированный стан позволит нам увеличить объемы производимой премиальной продукции на 0,8 млн т в год. Ранее озвученные планы по ожидаемому размеру капитальных затрат в 2021 году остаются неизменными на уровне $1 млрд", - сообщил гендиректор компании Павел Шиляев, слова которого приводятся в сообщении.

Доля продаж ММК на внутреннем рынке (Россия и СНГ) в I квартале составила 73%, а доля премиальной продукции в структуре продаж - 40%.

Ситуация на рынке стали в России

Спрос на металлопродукцию в РФ в первом квартале сократился на 3,5% год к году под влиянием пониженного спроса со стороны трубной промышленности на фоне завершения крупных проектов в нефтегазовой отрасли, отмечает ММК в своей презентации. Спрос на стальную продукцию в I квартале в основном поддерживался спросом со стороны автомобильной промышленности и значительным потоком заказов от строительной отрасли.

Мировые цены на сталь продолжили расти вследствие недостатка предложения в ключевых регионах, отметили в группе.

Выплата дивидендов

Совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала в размере 1,795 руб. на одну акцию. Это соответствует 212% свободного денежного потока компании за период.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет установлена позднее.

"Группа продолжает следовать принципам своей дивидендной политики и ранее сделанным заявлениям. Принимая во внимание, что величина капитальных вложений за год превысит нормализованный уровень, а также высокие показатели рентабельности и уверенность в устойчивом положении группы, совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за I квартал 2021 года в размере 1,795 рубля на акцию, что эквивалентно 212% от свободного денежного потока за квартал", - отмечает ММК.

В ноябре 2019 года группа ММК утвердила новую редакцию дивидендной политики, согласно которой предполагается ежеквартальная выплата дивидендов в объеме не менее 100% от свободного денежного потока (free cash flow) при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA не превышает 1х. По итогам I квартала 2021 года оно составило 0,16х.

За I полугодие 2020 года ММК выплатила дивиденды в размере 0,607 руб. на акцию, за III квартал - 2,391 руб. на акцию, за IV квартал может выплатить 0,945 руб. на акцию.

О компании

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников.