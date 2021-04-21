Индексы Мосбиржи и РТС выросли на фоне послания Путина парламенту

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций отреагировал ростом биржевых индексов на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Так, по данным торговой площадки на 13:32 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,55% и достиг 3571,92 пункта, индекс РТС поднялся на 0,95% - до 1469,28 пункта.
К 14:05 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3563,72 пункта (+0,32%), индекс РТС вырос на 0,99% - до 1469,83 пункта.
Индексы растут на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
21 апреля Путин изложил оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу в Центральном выставочном зале "Манеж".
Нынешнее послание стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для Путина.