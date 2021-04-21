Эксперты: дополнительное бюджетное стимулирование ускорит восстановление экономики РФ

Ранее сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд инициатив, призванных поддержать население и ускорить восстановление и рост российской экономики. В частности, президент анонсировал введение новых ежемесячных выплат для детей из неполных семей и беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуаций.

Также глава государства сообщил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, необходимые ресурсы на осуществление озвученных президентом инициатив есть.

Повышение соцрасходов

"Дополнительные бюджетные расходы на поддержку доходов населения окажут влияние на рост экономики. Как правило, увеличение доходов менее богатых граждан оказывает более сильное влияние на их потребление, так как большая часть доходов расходуется, а не сберегается. Наш базовый прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 3,3%. Увеличение бюджетных расходов поддерживает оптимизм в отношении роста", - полагает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, сейчас потребительскому сектору как раз не хватает второй волны стимула со стороны госсектора. "Напомним, что в марте бюджет заметно снизил объем стимулирования. В этой связи логично выглядят обновленные меры социальной поддержки, которые были анонсированы в сегодняшнем послании президента (хотя их объем еще предстоит оценить, видно, что некоторые из них не фигурировали в прошлых планах)", - отмечают эксперты.

При этом эксперты высказали опасения, что ускоренное восстановление спроса может усиливать инфляционное давление. "Это может побудить Банк России к более быстрому возвращению ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%, в том числе ближе к середине или даже верхней части нейтрального диапазона", - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Госинвестиции в инфраструктуру

Развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной активности (включая инвестирование средств ФНБ в магистраль Москва - Казань - Екатеринбург, в частности), по мнению Винокурова, также является ключевым фактором устойчивого повышения темпов потенциального экономического роста. "По нашим расчетам, государственные инвестиции могут вносить в ближайшие годы вклад в ВВП около 1%", - подсчитали в ЕАБР.

В то же время, по словам Михаила Васильева из Совкомбанка, высокие цены на нефть в рублях - сейчас около 5000 рублей за баррель, что на 50% выше заложенной в бюджет цены в 3 280 рублей - позволят Минфину без проблем профинансировать новые бюджетные расходы, не оказывая давление на долговой рынок.