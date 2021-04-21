Глава ТПП предложил оценить актуальность лицензий и сертификатов для бизнеса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил оценить актуальность действующих для бизнеса разрешений, лицензий, сертификатов и аккредитаций. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что власти уже "списали многие архаичные нормы и требования в строительстве и других областях, отказались от массы ненужных контрольных проверок", мешавших работе бизнеса, но надо продолжить эту работу.

"Сейчас активно ведется диалог о применения опыта "регуляторной гильотины" и участия бизнеса в реформе разрешительной деятельности. Сейчас в России существует 54 вида деятельности, для которых нужна лицензия, и порядка 500 видов деятельности, так или иначе связанных с необходимостью получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и так далее. Многие из разрешений требуют переоценки на предмет того, насколько они актуальны и соразмерны по отношению к бизнесу", - отметил Катырин.

По его словам, уже есть примеры, когда для получения разрешений органы предъявляют к бизнесу излишние и дублирующие требования. "Например, необходимость прохождения ювелирами антикоррупционного обучения для постановки на учет в пробирной палате, хотя деятельность в сфере драгметаллов и камней никак не связана с коррупцией", - сказал глава ТПП.

Катырин отметил, что "важно не только отменять устаревшие барьеры для бизнеса, но и сделать так, чтобы эти барьеры не появились вновь". По его словам, этого можно достичь с помощью активного привлечения бизнеса к процессу обсуждения всех новых обязательных требований к его деятельности.

По поручению президента России Владимира Путина с 1 января 2021 года в стране заработала реформа контрольно-надзорной деятельности, названная "регуляторной гильотиной". Этот термин означает инвентаризацию обязательных требований для бизнеса. Стояла задача, с одной стороны, сократить административную нагрузку на бизнес, а с другой - повысить уровень безопасности потребителей. К началу этого года 33% требований для бизнеса были отменены как избыточные либо дублирующие - это около 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов еще со времен СССР. Оставшиеся две трети требований полностью инвентаризировали и актуализировали.