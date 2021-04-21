Врио главы Дагестана рассказал, как в регионе смогут использовать льготные кредиты

МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Льготные кредиты на инфраструктурные и туристическое объекты в регионах, о которых в среду в своем послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин, помогут Дагестану решить проблемы с инженерными сетями, создавать и развивать туристические объекты, заявил ТАСС врио главы региона Сергей Меликов.

Ранее в среду в своем послании Путин заявил о том, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. также глава государств сообщил, что в России в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов для развития туристических объектов по ставке 3-5% годовых.

"Для Дагестана вопрос с инфраструктурой актуален, как ни для одного другого субъекта СКФО. Самые серьезные проблемы видим именно в этой сфере: помимо дорожной проблематики и транспортной составляющей, нам сегодня очень нужна федеральная поддержка и по другим инфраструктурным позициям - водоснабжение, водоотведение, сфера ТЭК, твердые коммунальные отходы. И кредиты с теми процентными ставками, о которых сегодня было сказано в послании, будут очень эффективны. Мы дотационная республика, и для нас любая финансовая поддержка может быть очень важна и актуальна особенно с учетом нашей проблематики", - сказал Меликов.

Он пояснил, что без качественного обеспечения коммунальными ресурсами, без решения проблемы с дорогами нельзя получить высокого эффекта при реализации проектов в социальной сфере. Это направление в Дагестане развивается активно, строятся новые больницы, школы и детские сады. Однако из-за изношенности сетей происходят крупные аварии - так, в этом году уже был прецедент, когда без электроснабжения практически одновременно остались около 160 населенных пунктов.

Перспективы туризма

Важным направлением, по словам Меликова, для Дагестана в ближайшие годы будет развитие туризма. Уже определены пять перспективных площадок для развития туристических кластеров. В том числе - в одном из древнейших городов страны Дербенте, для которого подготовлен план развития, сейчас дорабатывается нормативная база для реализации проекта. Планируется, что средства будут направлены из федерального и регионального бюджета, а также частные инвестиции.

"Мы видим огромный потенциал для создания индустрии туризма. Инвесторы есть, но они пойдут только тогда, когда под их инвестиции будет заложена стабильная инфраструктура. Когда мы сможем полностью обеспечить их потребности в электроэнергии, когда мы подадим им воду, когда мы отведем от них канализацию и когда выполним другие обязательства, которые лежат на регионе", - отметил врио главы.

Он добавил, что также развитию турбизнеса помогут меры по поддержке малого и среднего предпринимательства, анонсированные президентом в послании.

"У нас сегодня скорее присутствует индустрия гостеприимства: вы приезжаете в Дагестан, вас встречают люди на уровне семей, жителей отдаленных сел, на уровне тех, кто захочет предоставить вам услуги по проезду, питанию, ознакомлению - это же не экскурсия, это ознакомление с достопримечательностями. Мы хотим в этом году изучить маршруты, наиболее часто используемые приезжими, наиболее интересующие их места, сферу досуга, возможности по предоставлению различного рода услуг, начиная от гастрономических, заканчивая этнографическими. Безусловно, без поддержки предпринимательства, без поддержки частных усилий, которые будут прилагаться к развитию этого направления, без поддержки инвесторов, которые будут приходить и создавать условия, успеха нам не видать", - уточнил Меликов.