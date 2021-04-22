Reuters: премьер Саксонии заявил о планах Германии приобрести 30 млн доз "Спутника V"

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил о планах ФРГ приобрести в общей сложности до 30 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

По его данным, закупка препарата может состояться в июне, июле и августе. "Мы хотим купить трижды по 10 млн доз "Спутника V" в июне, июле и августе", - приводит слова Кречмера агентство Reuters. "Необходимым условием является одобрение Европейским агентством лекарственных средств", - добавил политик.

"Федеральное правительство покупает вакцину. В таком случае мы получим в Саксонии по 500 тыс. доз", - подчеркнул Кречмер. При этом он уточнил, что при одобрении препарата регион может получить и большее количество доз. "Это еще один кирпичик для ускорения темпов вакцинации в Германии", - заключил премьер Саксонии.

В ФРГ неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию ЕМА. Ранее Шпан сообщил, что Германия намерена провести двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС.

7 апреля власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата. Ряд премьер-министров других федеральных земель Германии приветствовал заявление Шпана о готовности начать двусторонние переговоры с Россией.

На сегодняшний день российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.