Глава РФПИ: санкционная политика США усиливает тренд на переход к расчетам в нацвалютах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доллар сейчас несет за собой значительные риски, что способствует активному переходу на расчеты в национальных валютах, в том числе при взаимодействии с китайскими и ближневосточными партнерами, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Они [риски] созданы не только тем, что напечатано очень много долларов, и фактически за последнее время напечатано около 40% новых денег, которые каким-то образом будут находить себе применение, создавая большие инфляционные риски. Но, безусловно, сакнционная политика США тоже создает большие риски по доллару", - сообщил он в интервью программе "Поздняков" на НТВ в четверг.

"Поэтому мы видим прямо резко усиливающийся тренд на расчеты в национальных валютах с Китаем, с ближневосточными партнерами, и этот тренд, безусловно, будет только нарастать", - добавил он.

При этом слабый рубль в свою очередь хорошо сказывается на конкурентоспособности российского экспорта. "Агросектор у нас очень активно развивается в том числе за счет того, что рубль чуть-чуть ослаб и является очень конкурентоспособным", - также рассказал Дмитриев.