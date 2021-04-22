{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Источники: РФ не намерена открывать полеты в новые страны до конца майских праздников

На данный момент международные рейсы из России осуществляются в 26 стран
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия не намерена возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

На эту тему
Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией
Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

"На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновления полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение", - сказал источник.

Другой собеседник ТАСС, близкий к оперштабу, также подтвердил отсутствие планов по возобновлению авиасообщения до конца майских праздников.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Фрагменты новых книг
"Ничего не существует "просто", особенно Instagram". Фрагмент книги журналистки Bloomberg
В издательстве "Бомбора" выходит книга об Instagram экономической журналистки Сары Фрайер. ТАСС публикует отрывок из эпилога, где автор рассуждает, во что превратилось приложение в руках Facebook
"Ничего не существует "просто", особенно Instagram".
Читать полностью