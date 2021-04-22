Источники: РФ не намерена открывать полеты в новые страны до конца майских праздников

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия не намерена возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

На эту тему

"На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновления полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение", - сказал источник.

Другой собеседник ТАСС, близкий к оперштабу, также подтвердил отсутствие планов по возобновлению авиасообщения до конца майских праздников.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.