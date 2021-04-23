Репатриацию валютной выручки несырьевых экспортеров могут отменить с 1 июля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обязательная репатриация валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортеров может быть отменена с 1 июля 2021 года, сообщает Минфин РФ. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, размещен на портале нормативных правовых актов.

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21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снять избыточные ограничения в сфере валютного контроля для несырьевых экспортеров уже с июля этого года. Он добавил, что все поправки в законодательство нужно принять максимально быстро - в весеннюю сессию.

"Отмена для несырьевого неэнергетического экспорта требования обязательной репатриации валюты по договорам за переданные товары, информацию, выполненные работы, оказанные услуги и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предусматривается с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении министерства.

Законопроект разрешает несырьевым экспортерам зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки, поясняет Минфин.

"Мы постепенно идем по пути либерализации валютного контроля. Репатриация и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта. Кроме того, действующая норма валютного законодательства существенно увеличивает транзакционные издержки компаний, а в ряде случаев ведет к неправомерной уплате штрафов", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, поясняет Минфин.