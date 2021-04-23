Минфин предложил ввести обратный акциз на синтетический каучук

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России предлагает ввести обратный акций на синтетический каучук с 1 января 2022 года в размере 3 660 рублей за тонну. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

"Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (...) следующие изменения: пункт 1 статьи 193 дополнить подпунктом 40 следующего содержания: синтетический каучук с 1 января 2022 года 3 660 рублей за 1 тонну", - говорится в тексте законопроекта.

Ранее кабмин России утвердил правила соглашений по механизму обратного акциза в нефтепереработке. При этом ожидается, что механизм обратного акциза позволит привлечь в отрасль больше инвестиций и создать дополнительные условия для модернизации предприятий.