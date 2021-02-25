Кабмин утвердил правила соглашений по механизму обратного акциза в нефтепереработке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил форму и правила заключения инвестиционных соглашений между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями для стимулирования инвестиций в отрасль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В результате утверждения правил заключения соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтепереработке в следующие 6-10 лет может быть привлечено в отрасль около 1 трлн рублей. "Механизм обратного акциза позволит привлечь около 1 трлн рублей в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти в следующие 6-10 лет", - отмечается в сообщении.

Утвержденные в октябре 2020 года изменения в Налоговый кодекс позволят компаниям, вложившим к 2026 году более 50 млрд рублей в строительство установок глубокой переработки нефти, получить дополнительный инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефтяное сырье в размере 1,3, считают в правительстве.

Исполнение обязательств будет контролироваться в рамках соглашений, заключенных с Минэнерго. О выполнении условий договоренностей предприятия будут отчитываться ежегодно до 30 марта, отмечает пресс-служба правительства.

Дополнительный инвестиционный коэффициент, увеличивающий размер обратного акциза на нефтяное сырье для нефтепереработчиков, применяется в качестве стимулирования увеличения глубины переработки нефти и выработки светлых нефтепродуктов. Как сообщалось, для получения обратного акциза нефтепереработчикам необходимо заключить с Минэнерго РФ соглашения о создании новых мощностей по глубокой переработке нефтяного сырья, природного газа, прямогонного бензина или средних дистиллятов. Последний срок заключения инвестиционных соглашений - 1 октября 2021 года.