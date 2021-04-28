МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минпромторг не запрашивал у торговых сетей информацию по ценам на крупы, выражая обеспокоенность их ростом, сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на участников рынка, что ретейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. По данным газеты, возможным ростом цен обеспокоен Минпромторг, который попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

"Минпромторг России не запрашивал информацию у торговых сетей отдельно по ценам на крупы. Но в свою очередь ведомство самостоятельно проводит еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты в соответствии с данными Росстата", - сообщили в ведомстве.