Акции "Яндекса" на Мосбирже дорожают на 1,83%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 1,83% и в моменте находилась на уровне 4818,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:07 мск.

При этом на 12:56 мск акции компании дешевели на 1,17%, до 4676,4 руб. за бумагу. К 13:22 мск котировки замедлили рост, акции торговались по 4773 рубля за бумагу (+ 0,87%).

Стоимость акций растет на фоне публикации "Яндексом" финансовой отчетности по результатам I квартала 2021 года.

По данным компании, ее консолидированная выручка согласно стандартам US GAAP в январе - марте 2021 года с учетом показателей "Яндекс. Маркета" выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 73,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период (с учетом показателей "Яндекс.Маркета") упала на 43% - до 2,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (с учетом "Яндекс.Маркета") выросла на 5% - до 10,4 млрд рублей.

"Яндекс" также повысил прогноз по выручке в 2021 году до 315-330 млрд рублей с 305-320 млрд рублей.