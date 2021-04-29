{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Байден намерен повысить налоги для американцев, которые разбогатели во время пандемии

По словам президента США, власти займутся "миллионерами и миллиардерами, которые скрывают свои налоги", и это мошенничество "оценивается в миллиарды долларов"

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Администрация США намерена повысить налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США президент Джо Байден.

На эту тему
Санкции против РФ и отмена указов Трампа. Что успел Байден за 100 дней на посту президента
Санкции против РФ и отмена указов Трампа. Что успел Байден за 100 дней на посту президента

"Я не буду повышать налоги для людей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год. Корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю. Просто платите свою справедливую долю. Недавнее исследование показало, что 55 крупнейших корпораций страны в прошлом году не заплатили федеральный подоходный налог", - говорится в тексте речи Байдена, который был обнародован пресс-службой Белого дома в момент начала выступления.

Президент указал на "отсутствие федеральных налогов на прибыль в размере более $40 млрд". "Многие компании уклоняются от уплаты налогов через налоговые гавани - от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов. Они пользуются налоговыми лазейками и вычетами, которые позволяют переносить рабочие места и уводить прибыль за границу. Это неправильно", - подчеркнул американский лидер.

Повышение налоговой ставки

Он заявил о намерении реформировать систему корпоративного налогообложения, чтобы богатые компании "помогали оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес". Глава Белого дома пояснил, что 1% самых богатых американцев, зарабатывающих более $400 тыс. в год, будут платить налоги в размере 39,6%, как "это было, когда Джордж Буш - младший стал президентом". "Мы собираемся избавиться от лазеек, которые позволяют американцам, зарабатывающим более $1 млн в год, платить по более низкой [налоговой] ставке на прирост капитала, чем платят работающие американцы. Это затронет лишь три десятых от 1% всех американцев", - указал президент.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он добавил, что власти займутся "миллионерами и миллиардерами, которые скрывают свои налоги", и это мошенничество "оценивается в миллиарды долларов". "Но я не буду увеличивать налоговое бремя среднего класса этой страны. Они и так платят достаточно", - обещал Байден.

Он подверг критике решение своего предшественника Дональда Трампа снизить налоги в 2017 году. "Предполагалось, что это окупит себя и обеспечит огромный экономический рост. Вместо этого оно привело к увеличению дефицита на $2 трлн", - считает глава государства. Байден добавил, что "вместо использования сэкономленных на налогах средствах для повышения заработной платы и инвестиций в исследования и разработки <...> миллиарды долларов попали в карманы руководителей компаний". Он привел в пример исследование, согласно которому главы некоторых крупных компаний зарабатывают в 320 раз больше, чем их средний статистический работник.

Обогащение во время пандемии

Президент указал, что распространение нового коронавируса только увеличило разрыв в доходах в США. "Пандемия только усугубила ситуацию. 20 млн американцев потеряли работу во время пандемии - американцы из рабочего и среднего класса. В то же время чистый капитал примерно 650 миллиардеров в Америке увеличился более чем на $1 трлн. Позвольте мне повторить это еще раз. Всего 650 человек увеличили свое состояние более чем на $1 трлн во время этой пандемии. Сейчас их состояние превышает $4 трлн", - указал Байден.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется пасхальный стол в России
По данным сервиса доставки продуктов "Сбермаркет", праздничный пасхальный стол будет стоить россиянам 1 тыс. рублей
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется пасхальный стол в России
Читать полностью