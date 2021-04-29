Санкции против РФ и отмена указов Трампа. Что успел Байден за 100 дней на посту президента

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 апреля 2021 года заканчиваются первые 100 дней работы Джо Байдена на посту президента США. Традиция подводить итог деятельности главы государства в этот период была заложена Франклином Рузвельтом, который в первые три месяца своего первого президентского срока в 1933 году принял ряд стратегических решений, позволивших вывести страну из Великой депрессии.

Приход к власти

Демократ Джо Байден пришел к власти в результате одних из самых спорных и скандальных выборов в истории США. Его соперник республиканец Дональд Трамп отказался признать поражение и предпринял несколько попыток оспорить результаты выборов в судах. Вступив в должность, Джо Байден приступил к пересмотру политики своего предшественника. Сразу после инаугурации 20 января 2021 года он подписал 15 указов, направленных на отмену решений предыдущей администрации.

Кадровая политика

Джо Байдену удалось добиться назначения большинства членов администрации без сильного противодействия в Сенате. Отличительной особенностью подбора кадров является взятый им за основу принцип "разнообразия". Так, Камала Харрис стала первой женщиной и первой афроамериканкой на посту вице-президента, Ллойд Остин - первым афроамериканцем на посту министра обороны, Эврил Хейнс - первой женщиной директором Нацразведки, Алехандро Майоркас - первым латиноамериканцем в должности министра внутренней безопасности. Помимо этого, Уильям Бернс является первым карьерным дипломатом в должности директора ЦРУ, а Джейк Салливан стал самым молодым советником президента по вопросам национальной безопасности (44 года).

Экономика

Первоочередной задачей президента стала поддержка экономики во время пандемии COVID-19. 11 марта он подписал законопроект "Американский план спасения" (American Rescue Plan), предусматривающий выделение на стимулирование экономики и оказание помощи населению в условиях пандемии $1,9 трлн. Более половины этих средств (около $1 трлн) выделено на поддержку населения: по $1,4 тыс. каждому работающему американцу, чей годовой доход не превышает $75 тыс. (85% жителей страны), еженедельную надбавку по безработице до сентября 2021 года в $300. Сюда входит также увеличение субсидий на уход за детьми, расширение налоговых льгот и возможности получения медицинской помощи. Кроме того, $350 млрд перечислены государственным и местным органам власти, увеличены расходы на производство вакцин от COVID-19, поддержку малого бизнеса, субсидируются также наиболее пострадавшие от карантинных мер сектора экономики (авиаперевозки, туризм, шоубизнес). Для сохранения рабочих мест для предприятий смягчены условия выплаты налога на персонал. Ожидается, что меры приведут к быстрому восстановлению экономики.

Здравоохранение

Уже в первые дни президентства Байден подписал ряд указов, направленных на борьбу с пандемией, в частности о введении 100-дневного режима ношения масок в общественных местах, усилении контроля за соблюдением санитарных норм. Также он задействовал закон об оборонном производстве 1950 года, который может понадобиться для ускоренного производства респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких, иного оборудования и средств защиты от COVID-19.

Кроме того, главой государства был утвержден план по вакцинированию 100 млн человек в течение 100 дней (позже увеличен до 200 млн). Благодаря этим мерам из 331,5 млн американцев почти 141 млн получили одну дозу, порядка 96 млн полностью прошли вакцинацию. США преодолели пик суточных заражений - 252 тыс. на начало января, и в данный момент число заболевших в день регистрируется на уровне 50-60 тыс., однако страна остается лидером по количеству случаев заболевания - 32,2 млн.

Сразу после инаугурации Байден отменил решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

Экология

После вступления в должность Джо Байдена Вашингтон вернулся к обязательствам по Парижскому соглашению по климату (США вышли в 2020 году). В течение первой недели пребывания в должности Байден учредил должности национального советника по климату и специального посланника президента по климату и подписал три указа, направленных на противодействие изменению климата. В частности, федеральным агентствам было отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, правительству было поручено приостановить выдачу в аренду земель прибрежных вод для бурения нефтяных скважин (распространяется только на новые договоры, количество действующих лицензий оценивается в 10 тыс.). Было остановлено бурение нефтяных и газовых скважин в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске, отменены государственные субсидии на ископаемое топливо и официально объявлено о начале отказа от него в целом. На прошедшем 22-23 апреля 2021 года онлайн-саммите по климату президент заявил, что к 2030 году США вдвое сократят выбросы парниковых газов по сравнению с показателем 2005 года, к 2040 году достигнут нулевого уровня выбросов, а также утроят в 2024 году объем финансовых средств на цели адаптации к изменениям климата в развивающихся странах (точные цифры помощи не приводились).

Миграционная политика

Джо Байден приступил к полному пересмотру миграционной политики. В частности, был отменен режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой и прекращено финансирование строительства стены, снят запрет на въезд граждан некоторых мусульманских стран, положен конец политике разлучения мигрантов с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы и создана экспертная группа для содействия воссоединению таких семей. С 21 января на 100 дней была запрещена депортация нелегальных иммигрантов, подписан ряд указов, направленных на облегчение получения гражданства (сейчас в США находятся, по разным оценкам, около 11 млн нелегальных иммигрантов). При этом, несмотря на предвыборные обещания принять больше беженцев, президент распорядился сохранить одобренный ранее Трампом лимит их приема в 15 тыс. человек на 2021 финансовый год.

Внешняя политика

Администрация Байдена продолжила курс Трампа на укрепление связей с Японией, Южной Кореей и Тайванем, усиление давления на Китай, Россию и КНДР. В отличие от Трампа Байден заявил о "восстановлении" отношений с союзниками по НАТО (прежняя администрация требовала от членов НАТО увеличить расходы на оборону, угрожая выводом своих войск). Его администрация начала пересмотр планов вывода американских военных контингентов из ФРГ и Афганистана. Так, в феврале было объявлено, что "запланированный вывод американских войск из ФРГ заморожен", а в апреле были озвучены планы Вашингтона по увеличению военного присутствия на территории ФРГ на 500 человек (в н.в. 35 тыс.). В апреле США объявили о пересмотре графика вывода оставшихся 2,5 тыс. военнослужащих из Афганистана. Согласно подписанному еще при Трампе 29 февраля 2020 года соглашению с движением "Талибан" (запрещено в РФ), вывод войск должен был завершиться 1 мая 2021 года, однако теперь эта дата перенесена на 11 сентября 2021 года. Помимо этого, Байден прекратил поддержку военной операции аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене и продажу вооружений арабским союзникам. 7 апреля было объявлено о возобновлении помощи Палестине, в т.ч. по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (прекращена администрацией Трампа).

В отношении Пекина Байден призвал применить "единый фронт союзников США, чтобы противостоять жестокому поведению Китая и нарушениям прав человека". 18-19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провели переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Это была первая встреча представителей новой администрации США с китайскими коллегами на столь высоком уровне. Однако переговоры по проблемам двусторонних отношений не привели к пересмотру политики прежнего главы Белого дома, который обвинял Китай в экономической агрессии, нарушении прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе и неоднократно вводил в связи с этим экономические и политические санкции.

Отношения с Россией

Сразу после вступления Байдена в должность 20 января, Россия и США начали переговоры по вопросам контроля над вооружениями и уже 3 февраля достигли договоренности о продлении на пять лет Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ; вступил в силу в 2011 году; его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года). При этом администрация Байдена продолжила курс на оказание санкционного давления на Россию под разными предлогами. В марте и апреле Вашингтон ввел два пакета санкций - за "отправление спецслужбами" Алексея Навального и за "вмешательство в выборы и кибератаки". В итоге под санкции подпали 68 российских физических и юридических лиц, были ужесточены ограничения на операции американских фирм с российским госдолгом, из США были высланы десять российских дипломатов.

В ходе телефонного разговора 13 апреля Байден предложил президенту России Владимиру Путину организовать личную встречу на территории третьей страны.

Рейтинг одобрения

По данным службы Gallup, сразу после инаугурации рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена составил 57% - выше чем у его предшественника Дональда Трампа (44%), но ниже, чем у Барака Обамы (67%). После кратковременного падения до 54% в марте, к 100-му дню полномочий рейтинг Байдена вновь поднялся до отметки в 57%. Число одобрявших Трампа по итогам первых трех месяцев работы составляло 40%, рейтинг Барака Обамы в этот период - 66%.