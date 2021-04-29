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Мосбиржа начнет торги акциями Goodyear, Hewlett Packard и SAP SE

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 124
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московская биржа планирует с 4 мая 2021 года допустить к торгам 19 иностранных акций, среди которых акции Goodyear Tire & Rubber Company, Hewlett Packard Enterprise. Кроме того, в числе новых ценных бумаг - акции одной из крупнейших компаний Германии - SAP SE, говорится в сообщении торговой площадки.

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В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 124. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов, отмечается в сообщении.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.

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