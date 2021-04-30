Индекс S&P 500 достиг рекордных показателей на фоне отчетности Apple и Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американский индекс S&P 500 достиг в четверг рекордных показателей к завершению торгов на фоне публикации квартальной отчетности компаниями Apple и Facebook.

Согласно данным, размещенным на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, S&P 500 к завершению торговой сессии набрал 28,29 пункта (0,68%), установившись на отметке 4 211,47 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 239,98 пункта (0,71%) и оказался на отметке 34 060,36. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 31,52 пункта (0,22%), до 14 082,55 пункта.

Телекомпания CNBC отмечает, что уверенный рост индексов, в том числе S&P 500, вызван публикацией квартальной отчетности Apple, выручка которой по итогам первых трех месяцев 2021 года составила $89,6 млрд, и Facebook ($26 млрд). Главный инвестиционный аналитик компании Truist Кит Лернер при этом отмечает, что рост рынков может замедлиться из-за планов администрации президента США Джо Байдена повысить налоги для американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии COVID-19.

"Основная тенденция на рынке остается положительной, - приводит слова Лернера CNBC. - Но мы ожидаем колебаний по мере того, как на фоне экономического роста и прогнозов выручки будет нарастать напряжение в связи с возможным повышением налогов и процентной ставки".

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок энергоносителя в июне выросла на $1,28 (2,01%), до $64,93 за баррель.