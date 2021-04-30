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Пандемия COVID-19

Nikkei: Honda приостановит производство мотоциклов в Индии

По данным издания, автоконцерн при этом намерен продолжить производство автомобилей на территории страны

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda с 1 по 15 мая приостановит работу четырех своих заводов по выпуску мотоциклов в Индии из-за ситуации с распространением нового коронавируса в регионе. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei.

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В то же время автоконцерн намерен продолжить производство автомобилей на территории Индии, подчеркивает издание.

Ранее работу трех своих предприятий в Индии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостановил японский автоконцерн Suzuki.

29 апреля в Индии было зарегистрировано 379 257 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало седьмым в этом месяце мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в четверг, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 18 376 524.

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ИндияПандемия COVID-19
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