Индия бьет тревогу: этот вирус непредсказуем!

Индия за считаные недели превратилась в мирового лидера по суточному количеству заразившихся COVID-19. В стране зарегистрировано за минувшие 24 часа 332 730 новых инфицированных, что стало вторым подряд мировым антирекордом (днем ранее было выявлено 314 835 случаев). Индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в пятницу, что страна превысила число в 16 млн заразившихся за все время пандемии. Это пока второе место по общему числу заболевших после США, где 31,9 млн заразившихся. Но если прирост сохранит темпы, то не исключено, что "самая большая демократия мира" подвинет и Соединенные Штаты. "Этот вирус оказался непредсказуем! Правительство в растерянности — оно не может закрыть страну на новый локдаун, после того как Индия только-только начала оправляться от последствия жесткого карантина прошлого года, это значило бы вновь нанести серьезный удар по экономике и вызвать недовольство", — сказал мне врач, сотрудник делийского Фонда лечения легочных заболеваний на условиях анонимности. По мнению доктора, ситуация усложняется тем, что никто — ни власти, ни медучреждения не ожидали столь мощной волны заболеваемости. "Была допущена ошибка — власти еще в феврале были уверены, что уже справились с эпидемией, — тогда суточное число заболевших составляло 10–20 тыс. человек. Но уже в конце марта стало ясно, что это не так, сегодня ситуация ухудшается с каждым часом. А к этому никто не был готов", — отметил индийский политолог, сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Индия "за забором" Особенно тревожным сигналом для Индии стали ограничительные меры, введенные сразу несколькими странами. В пятницу стало известно, что власти Канады распорядились закрыть авиасообщение с Индией, а также с Пакистаном — пока на 30 дней. Индонезия прекратит выдачу визы для иностранцев, которые находились в Индии в течение последних 14 дней. Сутками ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили запрет на поездки в Индию, пока, правда, лишь на 10 суток. Австралия временно сократила количество прибывающих рейсов из республики на 30%. Оман останавливает авиасообщение с Индией, Пакистаном и Бангладеш с 24 апреля.

На эту тему Почему еще нет противовирусных лекарств от COVID-19? Главное о пандемии из зарубежных СМИ

А еще раньше Сингапур запретил прилет всех иностранцев из Индии, за исключением тех, кто имеет в городе-государстве вид на жительство. Они по прибытии должны находиться "в специальных изоляционных центрах" в течение 21 дня, сообщили власти. Лондон также заявил о внесении Индии в "красный список" стран повышенного риска (прибывшим из них предписана самоизоляция на 10 суток в гостинице за свой счет). За сокрытие факта посещения Индии грозит штраф и тюремное заключение. Ограничения для приезжающих из республики ввела и Франция — 10-дневный карантин. В этот список попали те страны, в которых существует большая индийская община, а потому введенные ограничения и запреты — это не просто проблемы для туристов, желающих посмотреть достопримечательности, но и приостановленный бизнес, а также разделенные семьи. "Если число заразившихся коронавирусом в Индии будет расти такими же темпами, изоляция Индии в мире ужесточится", — сказал сотрудник Фонда лечения легочных заболеваний. Отгородиться самим Но отгородиться от вируса пытается и сама Индия — изнутри. Ряд регионов уже ввел различные ограничения, и этот список постоянно растет. Во многих из 28 штатов и восьми союзных территорий страны уже закрыты школы и колледжи, ограничена работа магазинов и лавок. Радикальную позицию заняли власти национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) — они ввели полный локдаун на шесть суток (с вечера 19 апреля до 5 утра понедельника 26 апреля). Выходить из дома не рекомендуется, все частные компании действуют только онлайн, продолжают работу лишь государственные офисы и "поставщики основных услуг". Еду следует заказывать с доставкой на дом, но придется набраться терпения — слишком много заказов, и курьеры не справляются.

Описание Улицы Бангалора после введения частичного локдауна, 22 апреля 2021 года © EPA-EFE/JAGADEESH NV

Строгие ограничения введены и в Махараштре. В этом штате сейчас все госучреждения могут работать только с 15-процентным числом служащих (за исключением экстренных служб). Услугами общественного транспорта разрешено пользоваться только медицинским работникам и лицам, нуждающимся в немедленной медицинской помощи, а также инвалидам с сопровождающим. Пассажиры автобусов дальнего следования (которым дозволено ездить) должны по прибытии до места назначения соблюдать карантин в течение 14 дней. Среди других ограничений можно отметить свадьбы. Численность гостей на которых сократили до 25 человек, что по индийским меркам — просто ничто (обычно свадебный ритуал собирает по несколько сотен человек). При этом правительство, конечно, всячески старается обойти локдаун. "Я настоятельно призываю власти штатов рассматривать локаун только в качестве последнего средства и сосредоточиться на создании зон изоляции на местах", — сказал премьер, выступая в минувшую среду с телеобращением к нации. И добавил, что власти пытаются спасти как можно больше жизней, но также нужно добиться того, чтобы "экономическая деятельность была затронута в наименьшей степени". "Прививать и лечить" Как считают мои собеседники, причиной скачка заболеваемости стали успокоенность и расслабленность и властей, и граждан. Унникришнан напоминает, что по всей стране были массово открыты рынки, магазины и торговые центры, парки развлечений и музеи. Прошло несколько массовых религиозных праздников. А при этом все меньше людей носили маски. С ним согласен и доктор, с которым я беседовал: "Необходимо всем вернуться к строгому использованию масок, следовать соблюдению социальной дистанции и, конечно, стараться избегать людных мест и мероприятий". Но есть и еще одна важная причина роста заболеваемости — новые вирусы. В стране отмечают коронавирусы с двойной и даже с тройной мутацией. "Будут еще новые вирусы, и не известно, как они себя поведут", — уверен врач. Он считает, что Индии следует изучать появляющиеся штаммы и секвенировать (расшифровать) их геном. Пока же секвенирование проводится лишь для менее одного процента случаев.

На эту тему СМИ сообщили о выявлении в Индии штамма коронавируса с тройной мутацией