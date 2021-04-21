СМИ сообщили о выявлении в Индии штамма коронавируса с тройной мутацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апреля. /ТАСС/. Тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19, была обнаружена по меньшей мере в трех регионах Индии. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.

По их данным, новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели).

"Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей", - цитирует телеканал профессора эпидемиологии Мадхукара Паи. Ранее в Индии была обнаружена двойная мутация коронавируса.

По мнению экспертов, скачок заболеваемости в стране и в мире вызван новыми вариантами коронавируса. Необходимо изучать новые штаммы и секвенировать их геном. Но в Индии в настоящее время секвенирование генома проводится менее чем для одного процента случаев, отметил профессор Паи. Как полагает эксперт, чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует.

Насколько тройная мутация вируса смертельна, будет известно только благодаря дополнительным исследованиям. На данный момент всего 10 лабораторий по всей Индии занимаются исследованиями генома вируса, отмечает Эн-ди-ти-ви.

Как сообщило в среду Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии, за минувшие сутки в стране выявлен 295 041 случай инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 15 616 130. Количество смертельных случаев от этой инфекции в Индии достигло 182 553.