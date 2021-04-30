Эксперты предупредили об угрозе коллапса в работе грузового транспорта в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Логистические компании просят власти Москвы отложить введение новых правил движения грузового транспорта. Об этом заявила ТАСС в пятницу исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

"В текущей ситуации участники рынка призывают <...> отложить вступление в силу новых требований. Необходим либо перенос сроков, либо официальное решение о временном моратории на штрафы. В противном случае существует очевидная и реальная угроза коллапса в работе грузового транспорта в Москве", - сказала собеседница агентства.

По оценкам организации, с трудностями столкнулось большинство участников рынка. "Риски не успеть оформить все пропуска вовремя либо лишиться уже действующих разрешений из-за несоответствия новым требованиям столичных властей видят как крупные, так и средние и мелкие игроки", - подчеркнула Федоткина.

Она также отметила, что перейти на грузовики меньшего тоннажа, не попадающие под новые требования, проблематично как из-за роста издержек и дефицита транспортных средств, так и потому что далеко не все грузы можно будет перевозить таким образом.

Комментариями властей Москвы ТАСС пока не располагает. При этом ранее представители работающих в Москве торговых сетей рассказали ТАСС, что не ожидают серьезных проблем из-за складывающейся ситуации.

Изменения в регулировании грузовой логистики, вводимые постановлением мэрии Москвы от 6 апреля 2021 года, обязывают владельцев грузовиков с 5 мая регистрировать транспорт в "Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы" (РНИС), вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, а также требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 т для движения в пределах МКАД.