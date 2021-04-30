Ретейлеры сообщили о возможных сложностях с доставкой продуктов в Москву

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Торговые сети ожидают в ближайшее время устранения проблем из-за введения в Москве с 5 мая нового режима регулирования движения грузовиков. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Магнит" готов перейти на новую систему пропусков. Мы надеемся, что все проблемы будут устранены. Компания осуществляет доставку в основном собственным транспортом. Успешный запуск системы не потребует от нас перестройки логистики доставки товаров и дополнительных затрат. На покупателях, на доступности товаров на полках, на ценах это никак не отразится", - сообщили в компании, чей автопарк насчитывает более 5,6 тыс. грузовиков.

В "Азбуке вкуса" отметили, что пока никаких сигналов от поставщиков о возможных задержках или проблемах не получали. "Продолжаем работать в обычном режиме", - сообщили в компании. - У "Азбуки вкуса" есть собственный парк, но он используется для курьерской доставки и не входит в категорию транспортных средств весом более 3,5 тонн".

В "Ашане" ТАСС сообщили, что компания работает с транспортными компаниями-партнерами, собственного парка у сети нет. "Часть перевозчиков компании уже получила новые пропуска, другие - в стадии оформления. Мы находимся в непрерывном диалоге с задействованными государственными органами и нашими партнерами. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Торговая сеть не ожидает проблем с поставками продуктов и сделает все необходимое, чтобы клиенты, как и прежде, могли найти на полке свои любимые товары", - отметил представитель ретейлера.

Источник ТАСС в ретейле пояснил, что торговые сети, у которых нет собственного автопарка, могут столкнуться с риском недопоставок из-за новых правил для грузовиков в Москве. По данным Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), для малоформатной торговли и магазинов у дома используются грузовики от 3,5 тонн. Для крупных торговых объектов, таких как супермаркеты, чаще всего используются грузовики от 10 тонн, поскольку использование грузовиков меньшей грузоподъемностью менее выгодно с точки зрения затрат. Гипермаркеты снабжаются главным образом за счет транспорта максимальной массой в 20 тонн.

"Часть торговых сетей, преимущественно оперирующих собственным автопарком, уладили все возникшие в связи с введением пропусков вопросов, другие сети, использующие в основном подрядные организации для выполнения перевозок, отметили рост тарифов и возникающие в связи сокращением перевозчиками количества машин риски недопоставок", - сказал собеседник ТАСС. Другой источник в одном из ретейлеров подтвердил, что торговые сети с собственным автопарком "запустили процесс и плотно его решают", в то время как некоторые подрядчики сталкиваются с трудностями.

Во "Вкусвилле" ТАСС рассказали, что транспортные компании, осуществляющие для ретейлера доставку продуктов, сообщили о сложностях при оформлении пропусков. "Особенно это касается пропуска для проезда в ночное время. Насколько нам известно, появилась возможность оформить временный пропуск на пять дней", - сообщил ТАСС представитель "Вкусвилла". "Надеемся, что сегодня ситуация как-то разрешится", - сказал он.

Помимо "Магнита", собственным крупным автопарком обладает и X5 Retail Group, у которой более 4 тыс. собственных грузовых автомобилей на 31 марта этого года.

Изменения в регулировании грузовой логистики, вводимые постановлением мэрии Москвы от 6 апреля 2021 года, обязывают владельцев грузовиков с 5 мая регистрировать транспорт в "Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы" (РНИС), вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, а также требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонн для движения в пределах МКАД.