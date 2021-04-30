Правительство планирует уточнить методику расчета реальных доходов населения

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство планирует уточнить методику расчета реальных располагаемых доходов населения. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, комментируя данные Росстата о том, что в первом квартале 2021 года уровень доходов граждан ускорил падение.

"Мы, конечно, в правительстве договорились о том, что этот показатель, счет его, будет уточнен, и, конечно, его более правильно считать в годовом выражении, когда подбиваются итоги по другим показателям, влияющим на этот параметр. Поэтому, несмотря на все сложности, реальные заработные платы, пособия, пенсии, те выплаты, которые осуществляет государство, они выплачиваются и выплачивались выше инфляции", - отметил он.

Силуанов отметил, что реальные располагаемые доходы населения являются сложным показателем с несовершенством в подсчете.

"Недавно появилась информация о том, что Росстат опубликовал данные по отрицательный динамике реальных располагаемых доходов населения, буквально вчера эта информация появилась. Это очень сложный показатель и счет его несовершенен, несовершенство статистики по учету расходов и сбережений, тем не менее, мы его используем, может, еще по старинке, но все прекрасно понимают, что счет его несовершенен, потому что доходы считаются, как сумма расходов и сбережений населения", - добавил глава Минфина.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей - налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., и скорректированные на инфляцию) в I квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к IV кварталу 2020 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе итоговой коллегии Росстата заявил, что методологию сбора данных о реальных доходах населения необходимо модернизировать, а также расширить состав обрабатываемых источников информации. Он также отметил, что существуют постоянные расхождения между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными, этот разрыв необходимо сокращать.