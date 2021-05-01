Сбой в работе "Сбермаркета" устранили

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Технический сбой, который произошел в работе сервиса доставки "Сбермаркет", устранен. Сайт и приложение работают в обычном режиме, сообщили ТАСС в компании.

"Сбермаркет" восстановил работу сервиса, сайт и приложение вновь доступны для наших клиентов", - говорится в сообщении.

Ранее приложение сервиса показывало ошибку: "не удалось загрузить данные". При попытке зайти на сайт сервиса появлялось сообщение о проведении "внеплановых технических работ".

"Сбермаркет" создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме "Сбера" в ноябре 2019 года. С января 2021 года "Сбер" - мажоритарный акционер компании. Сервис обеспечивает доставку из 66 торговых сетей.