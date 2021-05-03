Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился продлить действие программы туристического кешбэка до конца 2021 года. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

как получить компенсацию за путешествие по России

Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России

"Правительству РФ обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей", - говорится в одном из пунктов списка. Срок исполнения установлен 15 мая 2021 года.

Кроме того, в этот же период должен быть предусмотрен возврат средств за путевки победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса "Россия - страна возможностей".

Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране.

Туристический кешбэк был запущен в 2020 году, программой воспользовались около миллиона россиян, получив возврат средств в размере порядка 4 млрд рублей. Новый этап программы начался 18 марта.