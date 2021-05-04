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Блинкен заявил, что США выступают против "Северного потока - 2"

Госсекретарь Соединенных Штатов сделал такое заявление в ходе встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Стороны в ходе беседы также подчеркнули "важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана"
Госсекретарь США Энтони Блинкен Alex Edelman/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Alex Edelman/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что американская администрация выступает решительно против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

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"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток - 2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - отмечается в тексте.

Американская сторона в ходе беседы хотела "подчеркнуть важность двусторонних отношений и укрепить стремление сотрудничать по общим приоритетам и вызовам". Блинкен и Маас обсудили также повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и "поддержку Украины перед лицом российской агрессии".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

 

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СШАГерманияМаас, ХайкоБлинкен, Энтони
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