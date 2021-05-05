Координатор кабмина ФРГ по отношениям с США призвал "заморозить" "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер считает, что, поскольку продвижения на переговорах между ФРГ и США по вопросу реализации "Северного потока - 2" не происходит, нужно наложить мораторий на строительство трубопровода до урегулирования разногласий с Вашингтоном. Такое мнение он высказал в среду на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

"Я понимаю, что идут переговоры между обоими правительствами. Вчера в Лондоне госсекретарь Энтони Блинкен и [глава МИД ФРГ] Хайко Маас после 40 минут [переговоров] тоже не продвинулись вперед. Никакого продвижения не произошло", - сказал Байер.

"Если мы в действительности хотим создать "окно возможностей" для нового начала в отношениях [с США], то мы должны посмотреть в глаза реальности", - добавил он. По его мнению, надежда на то, что новая администрация США изменит свое отношение к проекту, "не оправдалась". "Поэтому я сказал, что мы нуждаемся в моратории на строительство, даже если этот второй трубопровод почти завершен", - заявил Байер. Ранее координатор кабмина ФРГ уже выступал с такой инициативой.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.