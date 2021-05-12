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Мишустин не исключил ликвидации неэффективных институтов развития

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин допустил ликвидацию тех институтов развития, которые в дальнейшем покажут себя неэффективными в качестве инструмента достижения национальных целей. Об этом глава правительства заявил в Госдуме.

"На сегодняшний день цель - сделать институты развития эффективным инструментом достижения национальных целей, и по годам спрашивать с них очень серьезно и строго, в том числе с соответствующими результатами, вплоть до ликвидации в случае, если институты развития не влияют на национальные цели или их работы неэффективна", - сказал он.

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