Мишустин поблагодарил кабмин за работу над подготовкой отчета в Госдуме

"Хочу сказать два слова о команде правительства, здесь сидят министры, вице-премьеры, те, кто денно и нощно старается реализовать все те планы, которые в первую очередь нам установлены национальными целями развития, президентом страны, которые дают депутаты Государственной думы, которые ставит наш народ, наши граждане. Они (члены правительства) очень стараются", - отметил глава кабинета министров, подводя итоги отчета правительства в Госдуме. Он поблагодарил министров и вице-премьеров, которые "несколько ночей не спали - может быть, не все, но большинство из них". "Абсолютно точно, что желание решить те задачи, которые перед нами стоят, у них очень большое", - уверен премьер-министр. "Я благодарю вас, дорогие мои заместители и министры, за вашу работу", - обратился он к подчиненным.

Отдельно премьер-министр поблагодарил Банк России и его руководителя Эльвиру Набиуллину. "Вместе с Банком России мы просчитываем все те последствия для экономики, которые вызывают те или иные наши решения. Банк России проводит очень ответственную политику, аккуратную", - подчеркнул Мишустин. Он произнес слова благодарности и в адрес президента РФ Владимира Путина, который "провел огромное количество тех отраслевых совещаний, тех непростых совещаний, которые помогли выработать соответствующие стратегии, выработать экономическую политику, которая ответила бы на непростые вызовы этого года".

"Год, который мы с вами прожили, действительно был очень трудным, но все испытания мы прошли вместе с вами, несмотря на то, что представляем и политические силы с порой диаметрально противоположными взглядами. Всех нас объединяет одно - наша страна, наша Россия, которой каждый из нас желает благополучия, процветания, здесь мы все едины", - обратился председатель правительства к парламентариям. По его мнению, такой подход помог "даже в таких условиях сделать больше, чем в иные спокойные времена, продемонстрировать совершенно новый уровень эффективности работы всех ветвей власти не только в столице, но и на местах, что было особенно нужно для решения первоочередных задач, которые поставил президент в послании в январе прошлого года". Мишустин напомнил, что тогда глава государства "предложил для людей абсолютно новую систему социальных гарантий, поднял и закрепил их статус в конституции". "Весь прошлый год мы вместе работали над реализацией этих решений и многие шаги предпринимались практически в ежедневном режиме", - отметил глава кабмина. По словам премьера, удалось "отладить механизм взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти так, чтобы он практически не давал сбоев, даже при новых серьезных вызовах". "А они обязательно будут", - предупредил Мишустин.

"Это дорогого стоит, особенно сейчас, когда люди надеются не просто преодолеть, а навсегда забыть о трудностях, через которые они прошли", - полагает премьер-министр. "Нам предстоит оправдать их надежды, показать пример еще более слаженной работы для выполнения тех задач, которые перед нами поставил президент в послании этого года", - отметил Мишустин.