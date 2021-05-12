Проекты трех регионов на получение инфраструктурных кредитов рассмотрят 13 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Проекты Нижегородской и Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа на получение инфраструктурных кредитов будут рассмотрены 13 мая на заседании штаба по региональной политике. Об этом в среду в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства РФ в 2020 году сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Завтра провожу штаб по региональной политике, на котором заслушаем три региона. Заслушаем Челябинскую область, у них есть проект - в свое время они строили метро, сейчас есть проект интеграции метро, перевода его в наземный городской транспорт, достаточно капиталоемкое мероприятие, завтра будем подробно рассматривать. Мы его уже готовим достаточно долго. По Нижнему Новгороду очень глубоко проработанный материал о развитии Нижнего Новгорода - это и жилье, и общественный транспорт, и продление метро, и закупка общественного транспорта. Хорошо подготовленный материал - завтра тоже будем смотреть. Очень важный проект - Ямало-Ненецкий округ, строительство Северного широтного хода", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проекты на получение инфраструктурных кредитов рассматриваются в настоящее время.

Хуснуллин пояснил, что, помимо этих проектов, были заявлены и другие от разных субъектов. Их будут рассматривать еженедельно. "У нас еще порядка 14 проектов стоит в графике подготовки. Мы договорились, что каждую неделю с губернаторами будем проекты рассматривать и запускать их механизм работы", - добавил вице-премьер.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Хуснуллин отмечал, что объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей.

О проектах регионов

Власти Нижегородской области планируют использовать инфраструктурные кредиты для реализации крупных проектов по развитию нижегородской агломерации, среди которых редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, реформа системы общественного транспорта, развитие особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске, а также развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м.

В Челябинске, как ранее сообщал Хуснуллин, было найдено решение по развитию метрополитена - сделать вместо его части трамвайную линию.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.