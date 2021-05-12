Эксперт: фискальные инициативы для бизнеса не ограничивают свободу предпринимательства

Помощь каждой второй семье и возвращение к росту экономики. Отчет Мишустина в Госдуме

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил решений по прогрессивным ставкам для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Правительство намерено донастроить механизм, чтобы компании оставляли больше средств в региональных бюджетах.

"По факту бизнесу предложены логичные и понятные фискальные правила игры, соблюдение которых, как было справедливо отмечено председателем правительства, не ограничивает такой важной ценности как свобода предпринимательства", - сказал Москвитин ТАСС.

Он добавил, что решение задачи противодействия выводу капитала через инструменты налогового регулирования - прежде всего, пересмотр соглашений с отдельными иностранными юрисдикциями - также видится достаточным на данный момент механизмом.

"Тем более, что налоговый контроль со стороны российских органов власти в последние годы становится все более эффективным и, уверен, обеспечит выполнение принятых решений", - сказал эксперт.

По его мнению, применяемые правительством инструменты для сдерживания роста цен стоит отнести к гибким.

"С одной стороны, это меры экономического стимулирования (субсидии), которые всегда лучше мер административного принуждения. С другой стороны, это контроль цен за счет антимонопольных механизмов, которые в то же время должны применяться отнюдь не произвольно, а только по итогам проверок и строго в предусмотренных законом случаях (например, если выявлены признаки сговора участников рынка или необоснованного ценообразования). Соответственно, и здесь проявляется гибкость регулирования, а интересы бизнеса защищены от необоснованного вмешательства", - заключил эксперт.