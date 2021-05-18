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В Минсельхозе заявили, что не планируют продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

При этом реализация мер поддержки производителей будет продолжена, отметили в министерстве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать, реализация мер поддержки производителей будет продолжена. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

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