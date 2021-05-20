ЕС принял к сведению доклад США по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз принимает к сведению предоставленный Госдепартаментом Конгрессу доклад по "Северному потоку - 2 " и отмечает отказ Вашингтона от введения санкций в отношении оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы принимаем к сведению доклад, представленный Госдепартаментом Конгрессу, а также заявление госсекретаря [США Энтони] Блинкена по "Северному потоку - 2", в котором содержатся дополнительные субъекты, подлежащие санкциям в связи с их участием в строительстве трубопровода. В отчет не включена ни одна компания из ЕС", - сказал он.

По словам Стано, "ЕС по-прежнему полностью привержен защите своих интересов и интересов своих физических и юридических лиц, осуществляющих свои права в соответствии с договорами". "В этом контексте мы отмечаем решение США предоставить дипломатическим каналам с европейскими партнерами привилегию в отношении санкций, чтобы устранить их озабоченность по поводу проекта, в частности, что госсекретарь решил отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников и ее генерального директора в соответствии с обязательством администрации [президента США Джо] Байдена восстановить отношения США с Европой", - добавил он.

Представитель внешнеполитической службы также добавил, что "важно подчеркнуть сильную привязанность Евросоюза к трансатлантическим отношениям". "Когда ЕС и США работают вместе над общими приоритетами, наше влияние еще больше", - сказал он.

США отказываются от санкций в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом, как заявили в Вашингтоне, в целом США продолжат выступать против проекта.

О газопроводе

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".