Страны ЕАЭС провели мероприятия по сближению позиций по общему рынку газа

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели два мероприятия по сближению позиций относительно общего рынка газа. Об этом сообщил журналистам глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Безусловно, очень важный вопрос, который сегодня стоял на повестке дня под номером один, - это вопрос, связанный с формированием общего рынка газа Евразийского экономического союза. Мы ждали и получили проект международного договора в виде соглашения, который разрабатывала российская сторона, и он представлен в конце апреля текущего года. Мы направили в страны и уже провели два мероприятия по сближению позиций, в которых имеют место некоторые разногласия в связи с предложениями разработчиков", - отметил Мясникович.

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что Евразийского экономического союза намерены вернуться к рассмотрению вопроса о ценах и тарифах на газ на общем рынке во II полугодии. Петришенко отметил, что одно дело подписать договор, что по планам должно произойти в 2022 году, но важно еще и реализовать прописанные положения, подготовиться к работе в этих условиях. По словам вице-премьера, единый рынок должен заработать с 2025 года, в связи с чем стоит задача договориться как можно раньше, чтобы можно было адаптировать национальные системы к условиям реализации тех документов, которые будут приняты по рынку газа и другим направлениям.