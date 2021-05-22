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Продажи путевок с детским кешбэком завершат 31 августа

Путешествие можно будет совершить до 15 сентября
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся 31 августа, путешествие можно будет совершить до 15 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Окно продаж программы начинается с 25 мая и [продлится] до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе "Детские лагеря", где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора", - отметили в Ростуризме.

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