Суд Исмаилии в Египте продлил арест судна Ever Given и передал дело в другую инстанцию

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам в Египте продлил задержание контейнеровоза Ever Given, застрявшего в марте в Суэцком канале. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета Al-Ahram .

По ее информации, судья запросил рассмотрение дела в суде первой инстанции Исмаилии. Заседание по делу о застрявшем контейнеровозе в новом суде запланировано на 29 мая, отмечает издание.

Как информировал в субботу телеканал Sky News Arabia, представители японской компании Shohei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, предъявили руководству Суэцкого канала претензию о том, что проводимые меры по задержанию судна являются незаконными. В связи с этим адвокаты Shohei Kisen обратились в египетский суд с требованием о выплате компенсации в $100 тыс. за удержание контейнеровоза.

4 мая Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам счел несостоятельной жалобу компании с требованием отменить арест судна, которое было официально задержано после того, как власти канала не смогли сразу добиться выплаты компенсаций за простой судов и финансовые потери Суэцкого канала.

Вставший на якорь у Горьких озер между двумя секциями канала контейнеровоз был официально арестован из-за задержки с выплатой компенсаций зафрахтовавшей его компанией. Фрахтователь Ever Given должен был взять на себя 90% от предложенной суммы возмещения убытков, включая полную остановку навигации на шесть дней, причиненный каналу материальный ущерб, а также затраты на то, чтобы снять его с мели. Речь идет о $916 млн, учитывая также предложенные каналом скидки и преференции застрявшим судам. Владелец судна пытается добиться снижения суммы.