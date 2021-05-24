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Пандемия COVID-19

В МИД РФ призвали обсудить продвижение единой вакцины от ЕАЭС на мировые рынки

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко назвал интересной идею создания подобного препарата

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Идея о создании и продвижении единой вакцины от стран - участниц ЕАЭС интересна, специалистам стоит собраться и обсудить, какая вакцина лучше, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник в интервью газете "Известия".

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"Эта идея [о создании единой вакцины от ЕАЭС] интересна. Помимо российских препаратов на нашем евразийском пространстве существует фактически несколько вакцин: есть казахстанская вакцина QazVac. И наши белорусские коллеги сказали, что они уже на подходе к выработке своей вакцины. Поэтому я думаю, вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше", - рассказал Руденко в интервью.

Замглавы МИД также добавил, что, возможно, нужно оставить все вакцины, так как для каждого случая лучше применять специфическую прививку.

Теги
РоссияРуденко, Андрей ЮрьевичПандемия COVID-19
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