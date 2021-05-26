Как должнику общаться с коллектором

С 2017 года закон определил правила, как кредиторы должны общаться с должниками — сколько раз звонить, писать, приходить к ним домой и т.д. Также участники рынка сами дополнительно устанавливают стандарты взыскания просрочки.
Напоминаем, за какими долгами могут прийти коллекторы и имеют ли они право звонить по ночам и писать посты в соцсетях.
Кто такие коллекторы?
Коллекторские агентства — коммерческие организации, которые за определенный процент по договору с кредитором возвращают ему просроченный долг.
Эта схема абсолютно законна. Гражданский кодекс дает, например, банку право передавать долг человека третьему лицу для взыскания. Но это может быть не только задолженность по банковскому кредиту, но и обязательства перед физическими лицами, компаниями или операторами связи.
Кроме того, коллекторы могут выкупить долги у того же банка — как правило, по невысокой цене, чтобы уже потом попытаться договориться с должником об оплате.
А банк не должен спросить разрешения, чтобы продать мой долг или привлекать коллекторов?
Согласие должника требуется, только если такое ограничение есть в договоре. Верховный суд (ВС) уточнил, что коллекторам банки могут продавать долги, только если это предусматривает договор. Но кредитные организации, как правило, заранее прописывают этот пункт в документах, чтобы избежать претензий.
При передаче долга коллектору кредитор обязан сообщить об этом должнику. А сам коллектор при первом контакте должен представить документы, на основании которых он требует долг. Это может быть, например, договор между банком и агентством по взысканию неплатежей.
Взымать долги имеют право только организации, включенные в госреестр, проверить который можно на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На конец мая 2021 года в нем было зарегистрировано 426 коллекторских контор.
Что коллекторы имеют право делать?
Убеждая заемщика вернуть долг, коллекторы имеют право ему звонить, но не чаще одного раза в сутки и только дважды в неделю. Представитель кредитора обязан представиться и назвать цель звонка.
Также текстовое сообщение с просьбой вернуть долг — вполне законное действие. Но его можно отправлять не более двух раз в сутки и четырех — в неделю. Под эту же норму попадают и любые голосовые сообщения. При этом запрещено звонить или отправлять сообщения с анонимных или зарубежных телефонов.
А еще коллекторы могут отправить почтой и обычное письмо или предъявить требования лично, при встрече. Но разговор лицом к лицу может происходить не чаще одного раза в неделю.
Кроме того, закон ограничивает и время для всех видов общения коллекторов с должниками: в будни — с 8 до 22 часов по местному времени должника, а в выходные — с 9 до 20 часов.
А что закон запрещает коллекторам?
Общаясь с должником, коллектор не должен его оскорблять. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает запрет на такие действия.
За применение силы к должнику взыскателю грозит уже уголовное наказание по статьям, связанным с умышленным причинением вреда здоровью.
Запугивать человека, не платящего вовремя по кредиту, тоже нельзя. Такие действия могут трактоваться как вымогательство. Им могут признать и попытку требовать проценты за несвоевременную выплату по кредиту. В мае 2021 года Госдума приняла закон, который повысил административные штрафы за применение угроз к должникам до 500 тыс. рублей. Одновременно с этим документ распространяет ответственность и на саму кредитную организацию, которая привлекла недобросовестных коллекторов к работе.
И уж тем более коллекторы не имеют права изымать у должника в счет погашения долга деньги и материальные ценности. Если человек обратится за судебной защитой, то такие действия могут быть квалифицированы как кража, грабеж или разбой.
Может ли коллектор разместить сведения о долгах человека в открытом доступе?
Нет, коллекторы не имеют права раскрывать информацию о личности должника третьим лицам.
Также они не должны разглашать сведения о долгах в интернете, писать о задолженности человека на стене в подъезде, сообщать о ней работодателю, соседям или родственникам должника. Но они могут общаться с родственниками, соседями и любыми третьими лицами, если одновременно и сам должник, и другой человек согласны на это. А должник должен письменно подтвердить согласие.
У меня есть долг по квартплате. Могут ли ко мне прийти коллекторы?
Да, такая возможность есть.
По закону поставщики услуг ЖКХ не имеют права полностью продавать коллекторам коммунальные долги. А вот передавать им полномочия взыскивать такие долги коммунальщики могут. Но в Госдуме уже рассматривают законопроект, который запретит делать и это.
Можно ли запретить коллекторам звонить и писать мне?
Да, человек может отказаться от общения со взыскателем или перенаправить его на своего представителя. Но сделать это он имеет право, только если не платил уже более четырех месяцев.
Для этого нужно направить кредитору или самому коллектору заявление через нотариуса или заказным письмом. После получения такой бумаги коллектор уже не вправе контактировать с должником. А у кредитора остается только одна возможность получить назад свои средства — через суд.
Кроме того, коллекторы не могут требовать возврата долга с детей, инвалидов, людей, лежащих в больнице, или недееспособных.