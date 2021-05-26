Как должнику общаться с коллектором

Убеждая заемщика вернуть долг, коллекторы имеют право ему звонить, но не чаще одного раза в сутки и только дважды в неделю. Представитель кредитора обязан представиться и назвать цель звонка.

Также текстовое сообщение с просьбой вернуть долг — вполне законное действие. Но его можно отправлять не более двух раз в сутки и четырех — в неделю. Под эту же норму попадают и любые голосовые сообщения. При этом запрещено звонить или отправлять сообщения с анонимных или зарубежных телефонов.

А еще коллекторы могут отправить почтой и обычное письмо или предъявить требования лично, при встрече. Но разговор лицом к лицу может происходить не чаще одного раза в неделю.

Кроме того, закон ограничивает и время для всех видов общения коллекторов с должниками: в будни — с 8 до 22 часов по местному времени должника, а в выходные — с 9 до 20 часов.