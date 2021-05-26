Минприроды определяет, на что направить средства штрафа "Норникеля"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 26 мая. /ТАСС/. Минприроды собирает предложения по улучшению экологии в Норильске от региональных властей и экспертов, чтобы определить, на какие цели направить средства штрафа "Норникеля" за разлив топлива в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Что касается выплаченных средств - президент поручил их направить на экологию. На уровне премьера Михаила Мишустина прошли обсуждения. Запрошены предложения, связанные с экологией Норильска", - сказал он.

Козлов отметил, что эти средства нельзя реализовать по принципу "быстрее потратить", потому сейчас запрошены предложения у региональных властей, экспертов и экологов о том, куда целесообразнее всего направить эти деньги. "Это (запрос предложений по улучшению экологии Норильска - прим. ТАСС) делается не по принципу побыстрее потратить деньги, а для того, чтобы они были зарезервированы в Минфине, чтобы все могли подготовиться, когда будет принято окончательное решение. Это требует проектно-сметной документации и экологической экспертизы", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что полученная от "Норникеля" компенсация в размере 146,2 млрд рублей за разлив топлива в Норильске будет направлена на экологические проекты в Сибирском макрорегионе.

"Норникель" информировал, что компания полностью оплатила 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. В "Норникеле" добавили, что большая часть средств, а именно 145,493 млрд рублей, была направлена в федеральный бюджет. Муниципальному образованию города Норильска на возмещение вреда почве выплачено 684,9 млн рублей.